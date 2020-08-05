В Москве откроется 8-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow

Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

На ярмарке будет представлена новая секция Created in Moscow, которая позволит более 20 столичным галереям бесплатно представить работы своих художников.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, Cosmoscow будет первым мероприятием для представителей арт-индустрии, поддержанным департаментом совместно с Агентством креативных индустрий.

«У арт-индустрии столицы есть высокий потенциал в креативной экономике столицы. Создание секции Created in Moscow позволит оказать поддержку городским художникам и галереям», – подчеркнул Фурсин.

Куратором секции будет завсектором по научно-методической работе образовательного отдела Московского музея современного искусства Алексей Масляев. Присоединиться к ней смогут галереи, которые зарегистрированы в Москве. Всего в рамках ярмарки современного искусства Cosmoscow будет представлено более 50 российских галерей.