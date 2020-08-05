В Благовещенске начался прием заявок на международный фестиваль «Детство на Амуре»

Об этом сообщила организатор фестиваля, глава общественной организации «Открытое сердце» Лариса Павлова.

Гала-концерт международного фестиваля пройдет в октябре в Благовещенске. Пройти отбор попытаются около 700 человек, полагают организаторы.

Фестиваль состоится благодаря поддержке Фонда президентских грантов, который присудит 54 индивидуальные единовременные стипендии и четыре премии самым лучшим творческим коллективам. Награждать будут номинантов пяти направлений, в том числе вокал, ИЗО, ДПИ, литературное творчество, кино- и видеотворчество. Для награждения выделено более 1,2 млн рублей, отметила Павлова.

Прием заявок от участников продлится до 20 сентября, в финальный этап будут отобраны не более 300 заявок. Если запрет на проведение массовых мероприятий продлится до октября, организаторы готовы провести финальное мероприятие в дистанционном формате.