О том, как проходила работа, пишет «Вечерняя Москва».

Пять столешниц попали в московский музей из немецкого фонда ценностей «Зеленые своды». Все они оформлены флорентийской мозаикой pietre dure («твердый камень») и были созданы во второй половине XVII века в мастерских герцога Тосканского.

Как установили эксперты, каждый предмет создавался на заказ и использовался в качестве элемента декора или дипломатического дара.

«Стoлешница, кoтoрую мы oтреставрирoвали в первую oчередь, была в наилучшем сoстoянии пo сравнению с oстальными. Нo из-за неправильнoгo хранения, перепадoв температур мoзаика из пoлудрагoценных камней oтoшла oт oснoвы. Крoме тoгo, былo утраченo нескoлькo вставoк, на экспoнате имелись крупные скoлы», — рассказала младший научный сотрудник отдела искусства старых мастеров Пушкинского музея Ирина Скопцова.

Для укрепления мозаики использовали технологию вакуумации, заполняя пустоты клеем через микроскопические отверстия. Для реставрации столешницы из черного сланца, на которой со временем пропал цвет и появились белые пятна, применили способ XIX века, нанеся на поверхность спецсостав, легко стирающийся с цветных предметов и остающийся на черных.

До сих пор флорентийские столешницы в Музее имени Пушкина не изучались и не экспонировались. По результатам работы будет организована выставка, посвященная этому проекту, отмечается в сообщении.