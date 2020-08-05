Меч викингов с серебряной насечкой нашли на раскопках в Гнёздове под Смоленском

Об этом археолог Василий Новиков сообщил в своем блоге.

Часть средневекового меча была найдена на раскопках археологического комплекса времен раннего Средневековья. По словам археолога, ученые обнаружили навершие каролингского меча типа Е, искусно инкрустированное серебром.

Находка стала третьей в списке мечей эпохи викингов, найденных на этом участке памятника, говорится в сообщении. Меч нашли благодаря использованию методов электроразведки и магниторазведки по карте, созданной при помощи лаборатории инженерной геофизики имени Н. В. Губкина.

Гнёздовский комплекс под Смоленском является объектом давно идущих археологических изысканий, он расположен на месте поселения эпохи викингов и образования Древнерусского государства IX–XI вв. Показать гнёздовские мечи разрешил Государственный исторический музей.