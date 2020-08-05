Организаторы обновили формат осеннего Биеннале молодого искусства в Москве

Выставка состоится с 5 сентября по 6 декабря, сообщает пресс-служба биеннале.

Седьмая Московская международная биеннале молодого искусства состоится осенью 2020 года. Основной проект пройдет в Музее Москвы, говорится в сообщении.

Биеннале должна была состояться в июле этого года, однако была отложена из-за распространения коронавируса. Учредителем выставки стал департамент культуры города Москвы, организатором проекта – Московский музей современного искусства.

По их решению, Биеннале молодого искусства была переформатирована и разделена на три блока, каждый из которых будет идти в течение одного месяца осени, говорится в сообщении.

Выставка будет состоять из конкурсной программы основного проекта, специальных проектов, образовательной программы, региональной программы портфолио-ревю и проектов параллельной программы. Первая часть стартует 5 сентября, на ней будут представлены результаты открытого международного конкурса.

Экспертный совет биеннале отобрал из 370 заявок из 64 стран четыре проекта по созданию site-specific работ для внутренних фасадов Музея Москвы. Среди них работы художников Игоря Самолета, Алисы Омельянцевой, Ромы Богданова и Алины Глазун.

Вторая часть основного проекта представит итоги открытого международного конкурса для кураторов. Организаторы отобрали из 112 заявок из 26 стран три проекта, которые будут выставлены во втором корпусе Музея Москвы с 5 ноября по 6 декабря.