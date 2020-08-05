Музей Востока представит выставку современной печатной графики Южной Кореи

Посетителям покажут работы 32 мастеров разных поколений, сообщает пресс-служба музея.

Выставка откроется под названием «Многоголосие: современная печатная графика Южной Кореи». Экспозиция приурочена к 30-летию установления дипотношений между Россией и Республикой Корея, говорится в сообщении.

Произведения мастеров демонстрируют широкий спектр художественных направлений и творческих поисков в этом виде искусства, динамично развивающегося в Республике Корея с конца 1950-х годов, говорится в сообщении.

Состав артефактов был сформирован нынешним президентом Ассоциации корейской современной печатной графики профессором Лим Ёнгилем вместе с вице-президентами этого творческого объединения, мастерами эстампа Ли Джонханом и Чон Хонджо. В экспозиции представлены в основном уже известные художники, большинство работ в России демонстрируются впервые.

Произведения созданы в различных техниках печатной графики, среди них традиционная корейская ксилография, литография, линогравюра, меццо-тинто, акватинта, офорт, шелкография и коллаграфия. Некоторые работы выполнены с помощью новейших цифровых технологий, но все они отличаются артистизмом и блеском исполнения, добавляют в пресс-службе.