Disney покажет премьеру фильма «Мулан» онлайн по цене $29,99 за просмотр

Показ состоится на онлайн-платформе Disney+ 4 сентября, сообщает The Verge.

Кроме того, подписка на сервис стоит $6,99, говорится в сообщении. Там, где платфора Disney+ еще не запущена, в том числе в России, фильм будет показан в кинотеатрах. Премьера также намечена на 4 сентября.

Ранее выход фильма трижды был перенесен из-за пандемии коронавируса. Изначально фильм должны были показать в марте.

Сюжет фильма основан на исторической легенде о бесстрашной молодой дочери полководца, которая выдаёт себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам.