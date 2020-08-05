Любимова приедет в Пермь с рабочим визитом

Об этом сообщил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

Дата визита пока не уточняется. «Договорились о совместной работе и визите министра в Пермский край», – пояснил глава Прикамья.

Ранее в рамках встречи врио губернатора встречался с министром культуры РФ Ольгой Любимовой стороны обсудили подготовку города к 300-летнему юбилею. В частности, Махонин рассказал министру о строительстве новой сцене Театра оперы и балета, о новом здании для галереи.

Также врио рассказал министру о том, как развивается «Завод Шпагина» и о программе развитии киноиндустрии и сохранения объектов культурного наследия в регионе. По словам Махонина, Любимова поддержала проекты, выразив готовность к содействию в развитии культурных проектов на территории края.