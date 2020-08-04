В пещере в Германии найден инструмент для плетения веревок возрастом 40 тыс. лет

О находке археологов сообщает The Guardian.

Инструмент вырезан из бивня мамонта, имеет двадцать сантиметров в длину. На нем вырезано четыре отверстия, снабженных спиральными канавками, говорится в сообщении.

Артефакт обнаружили в пещере Хохле Фельс на юго-западе Германии несколько лет назад. Ученые полагали, что он мог быть частью музыкального инструмента или религиозного объекта. Однако по итогам изучения эксперты пришли к выводу, что перед ними самый ранний из известных инструментов для изготовления веревки, влияние которого на ход истории было бы революционным.

Как установили специалисты, люди каменного века могли пропускать растительные волокна через четыре отверстия инструмента и, скручивая их, создавать прочные веревки и шпагаты. Канавки вокруг отверстий помогали фиксировать растительные волокна во время плетения.

Получившиеся веревки можно было использовать для изготовления рыболовных сетей, ловушек, луков и стрел, одежды и сумок для перевозки продуктов питания. Тяжелые предметы, такие как сани, можно было тянуть на веревках, а наконечники копий – привязывать к древкам. Таким образом, в развитии технологий была достигнута критическая веха, отмечают ученые.

Британские ученые отмечают, что подобные устройства, найденные в пещере Гоф в Чеддерском ущелье в Сомерсете, показывают, что веревки производились и использовались и в Британии, во времена, когда последний ледниковый период подошел к концу. Изготовленные из пантов северного оленя, эти инструменты также имеют отверстия со спиральными разрезами и, по-видимому, использовались для плетения веревок.