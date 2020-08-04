В ярославском Театре имени Федора Волкова закончили ремонт основной сцены

В обновленном пространстве готовятся новые премьеры, сообщает телеканал «Россия – Культура».

В ходе работ, проведенных этим летом, была выровнена сцена, сбалансированы поворотные круги, улучшена износостойкость покрытия, для которого вместо краски использовали специальное масло. Теперь, даже если сцена будет поцарапана, на ней не появится белая царапина, все останется черным, отметил директор российского государственного академического театра им. Ф.Г. Волкова Айрат Тухватуллин.

Первыми новую сцену опробуют артисты, которые будут исполнять роли в мюзикле Егора Дружинина «Еврейское счастье». Репетиции постановки начнутся уже на следующей неделе.

Кроме того, готовится еще одна премьера на камерной сцене – это космическая трагикомедия «Сирена и Виктория», рассказывающая об одиночестве людей в обществе друг друга. Спектакль увидит свет в октябре. Волковский театр вошел в лонг-лист премии зрительских симпатий «Звезда театрала» сразу в трех номинациях, говорится в сообщении.