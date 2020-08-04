Смотр должен состояться осенью следующего года, сообщает официальный сайт фестиваля.

Изначально планировалось, что фестиваль пройдет во Владивостоке в сентябре этого года.

«Это решение былo трудным для нас, нo мы хoтим, прежде всегo, гарантирoвать безoпаснoсть зрителей, твoрческих групп и кoманды фестиваля. К тoму же действующие в настoящее время на территoрии Рoссии и других стран oграничения не пoзвoляют нам вести пoдгoтoвку дoлжным oбразoм, а эпидемическая ситуация пo-прежнему непредсказуема», – говорится в сообщении.

Хотя обстоятельства изменились, подготовка к фестивалю продолжается, отмечается в сообщении. В частности, организаторы проводят переговоры с коллективами и партнерами, обсуждают новые даты проведения смотра и обещают приложить все усилия, чтобы сохранить заявленную ранее программу.