Победителем Конкурса имени Андрея Стенина стал автор фотографии «Остров Врангеля»

Это журналист из Приморского края Юрий Смитюк, сообщает телеканал «Россия – Культура».

Лучшую работу Международного конкурса имени Андрея Стенина определило голосование интернет-пользователей. Главным героем снимка стал научный сотрудник и инспектор одноименного заповедника, расположенного на самом северном заповедном острове российской Арктики, Павел Кулемеев.

Организаторы смотра дали работе победителя высокую оценку. По их словам, уровень визуальной культуры очень вырос в последнее время.

«Насмoтреннoсть oбразами пoзвoляет публике делать все бoлее и бoлее oсoзнанный выбoр. И этo не какие-тo милые или oчень яркие фoтoграфии, а серьезные прoизведения. Не исключение и пoбедитель этoгo гoда», – отметила куратор конкурса Оксана Олейник.

В сентябре Конкурс имени Андрея Стенина объявит победителей по версии жюри. О его итогах можно будет узнать на официальном сайте смотра. Тогда же в Москве откроется выставка лауреатов.