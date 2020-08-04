«Большие гастроли-онлайн» продолжит «Анджело, или "...ничего лучше я не написал"»

Фото: Владимир Желтов

Постановку сыграет театр «Пушкинская школа Владимира Рецептера», сообщает пресс-служба проекта.

Пьеса будет показана 8 августа в 19.00. Спектакль содержит сцены на английском языке с русскими субтитрами, говорится в сообщении.

«Анджело, или “...ничего лучше я не написал“» – это поэтическое исследование процесса рождения гениальной пушкинской версии, во многом переосмысляющей оригинал, отметили в пресс-службе.

«Спектакль Вадимира Рецептера включает в себя полный текст драматического шедевра А. С. Пушкина – поэмы "Анджело", сцены из комедии Шекспира "Мера за меру" на английском языке (с субтитрами), а также фрагменты сочинения Луция Аннея Сенеки "О милосердии", впервые переведенного с латинского языка Михаилом Поздневым специально для спектакля. Оба эти произведения были знакомы Пушкину. В спектакле театра “Пушкинская школа Владимира Рецептера” мы видим поэта, который начал переводить пьесу Шекспира, но так вдохновился ею, что создал собственное произведение», – говорится в описании спектакля.

В 2017 году за постановку спектакля режиссер Владимир Рецептер был награжден премией общества зрителей «Театрал».

Премьера состоялась 19 марта 2016 года. Продолжительность спектакля 1 час 24 минуты.