В Израиле найдено место победы войска Ричарда Львиное Сердце над армией Саладина

04.08.2020

Об открытии ученых пишет The Jerusalem Post.

Археологи установили место, где более 800 лет назад армия крестоносцев во главе с английским королем Ричардом I Львиное Сердце разгромила войска Ан-Насира Салаха ад-Дина Юсуфа ибн Айюба, более известного как Саладин.

Речь идет о битве при Арсуфе в ходе Третьего крестового похода 7 сентября 1191 года. Крестоносцам не удалось захватить Иерусалим, хотя именно это было их целью, тем не менее это была первая значительная победа крестоносцев со времен поражения при Хаттине в 1187 году.

Найти место удалось израильскому археологу, доктору Рафаэлю Левису из Университета Хайфы. Сопоставив исторические записи с археологическими находками, а также использовав инновационные для таких исследований методы, он определил район между городом Герцлия, кибуцем Шефаим, деревнями Ришпон и Кфар-Шмарьяху и между современным и древним городами под названием Арсуф.

Ученый проанализировал количество светлых часов, которые могли использовать крестоносцы для передвижения без опасения быть обстрелянными лучниками. Кроме того, ученый изучил движение Луны, температуру, влажность и направление ветра.

Сузив круг поиска, археологи исследовали ограниченный участок местности с помощью металлоискателя. В результате им удалось найти несколько артефактов периода крестовых походов, а также наконечники стрел и подкову, датируемые концом XII – началом XIII века. Все это позволило сделать вывод о том, что битва произошла на участке между современными городами Герцлия и Арсуф, говорится в исследовании.