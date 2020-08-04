В Израиле найдено место победы войска Ричарда Львиное Сердце над армией Саладина

Об открытии ученых пишет The Jerusalem Post.

Археологи установили место, где более 800 лет назад армия крестоносцев во главе с английским королем Ричардом I Львиное Сердце разгромила войска Ан-Насира Салаха ад-Дина Юсуфа ибн Айюба, более известного как Саладин.

Речь идет о битве при Арсуфе в ходе Третьего крестового похода 7 сентября 1191 года. Крестоносцам не удалось захватить Иерусалим, хотя именно это было их целью, тем не менее это была первая значительная победа крестоносцев со времен поражения при Хаттине в 1187 году.

Найти место удалось израильскому археологу, доктору Рафаэлю Левису из Университета Хайфы. Сопоставив исторические записи с археологическими находками, а также использовав инновационные для таких исследований методы, он определил район между городом Герцлия, кибуцем Шефаим, деревнями Ришпон и Кфар-Шмарьяху и между современным и древним городами под названием Арсуф.

Ученый проанализировал количество светлых часов, которые могли использовать крестоносцы для передвижения без опасения быть обстрелянными лучниками. Кроме того, ученый изучил движение Луны, температуру, влажность и направление ветра.

Сузив круг поиска, археологи исследовали ограниченный участок местности с помощью металлоискателя. В результате им удалось найти несколько артефактов периода крестовых походов, а также наконечники стрел и подкову, датируемые концом XII – началом XIII века. Все это позволило сделать вывод о том, что битва произошла на участке между современными городами Герцлия и Арсуф, говорится в исследовании.