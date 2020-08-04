На дне озера Титикака найдено подношение богам древних инков

Об открытии сообщает научный журнал Antiquity.

Находку сделали американские и бельгийские антропологи, обследовавшие дно озера Титикака в Перу. Ученые обнаружили каменный ларец с крышкой, в котором находилась статуэтка ламы из раковины моллюска и свернутый лист сусального золота.

Задачей экспертов был поиск мест, на которых древние инки совершали подводные жертвоприношения. Одним из них является риф Кхоа у Исла-дель-Соль, однако удалось найти еще одно такое место.

В испанских хрониках и в воспоминаниях представителей современных народов Южной Америки о происхождении инков существуют две легенды. Одна из них утверждает, что родина инков была у берегов озера Титикака, другая – что инки появились в местности, расположенной в нескольких десятках километров на юг от бывшей столицы империи, Куско.

Первую легенду ученые подтвердили еще в 1977 году, когда дайверы-любители обнаружили на дне у берегов острова Исла-дель-Соль в центре озера Титикака несколько артефактов религиозного происхождения. В 1988 году профессиональные подводные археологи нашли у северо-западной части острова, рифа Кхоа, обломки инкских артефактов и целые предметы, в том числе каменные жертвенные ларцы, внутри которых были статуэтки и другие подношения богам и духам предков. Последующие раскопки на территории острова показали, что он был важным религиозно-культурным центром для государства инков и его предшественников.

Американские и бельгийские антропологи сделали новую аналогичную находку на дне озера у архипелага К'акайя, расположенного у восточных берегов Титикаки. В окрестностях самого маленького из этих островов, рифа К'акайя, водолазы обнаружили большой каменный ларец с плотно закрытой каменной крышкой. Внутри нашли миниатюрную статуэтку ламы из раковины колючей устрицы и небольшой свиток сусального золота. То и другое было большой драгоценностью для инков – моллюсков Spondylus можно встретить лишь у берегов Тихого океана, в двух тысячах километров от Титикаки.

Находка подтверждает огромное культурное и религиозное значение, которое озеро Титикака имело для инков, объединяя разрозненные народы в составе их империи.