Дублеров с отсутствующими пальцами ищут на съемки фильма «Пальмира» в Крыму

Работа будет идти с 19 августа по начало ноября, сообщила РИА Новости кастинг-директор проекта Юлия Аверкина.

По ее словам, фильм Алексея Учителя объединит такие жанры, как драму и остросюжетный боевик. Сюжет рассказывает о саперах, перед которыми поставлена задача спасти Пальмиру от разрушения, а вместе с ней и древнейшие памятники античной цивилизации.

В настоящее время идет подбор дублеров и актеров массовых сцен, говорится в сообщении. Уникальное разнообразие крымской природы и ландшафта позволило создателям картины найти на полуострове большую часть необходимых локаций.

Кастинги будут проходить до 10 августа, сообщил бригадир проекта Сергей Цыганов. Для участия ищут людей с «ярко выраженной восточной внешностью», в том числе мужчин, женщин, детей и стариков. «Кроме того, ищем дублеров с отсутствующими пальцами на руках», – говорится в сообщении.