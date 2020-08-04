Дублеров с отсутствующими пальцами ищут на съемки фильма «Пальмира» в Крыму

04.08.2020
По ее словам, фильм Алексея Учителя объединит такие жанры, как драму и остросюжетный боевик. Сюжет рассказывает о саперах, перед которыми поставлена задача спасти Пальмиру от разрушения, а вместе с ней и древнейшие памятники античной цивилизации.
В настоящее время идет подбор дублеров и актеров массовых сцен, говорится в сообщении. Уникальное разнообразие крымской природы и ландшафта позволило создателям картины найти на полуострове большую часть необходимых локаций.
Кастинги будут проходить до 10 августа, сообщил бригадир проекта Сергей Цыганов. Для участия ищут людей с «ярко выраженной восточной внешностью», в том числе мужчин, женщин, детей и стариков. «Кроме того, ищем дублеров с отсутствующими пальцами на руках», – говорится в сообщении.