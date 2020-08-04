Триллер «Вдова» расскажет о ведьме, убивающей людей в лесах Ленобласти

Фильм выйдет на экраны кинотеатров 3 сентября, сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

Мистический триллер от создателей фильмов «Пиковая дама: Черный обряд», «Невеста» и «Русалка. Озеро мертвых» основан на реальных фактах – ежегодно в лесах севера Ленинградской области пропадает более 300 человек, как говорится в сообщении.

«Известны случаи, когда тела пропавших находят посреди леса – полностью обнаженными, без каких-либо следов насильственной смерти», – говорится в описании к картине.

Создатели фильма решили творчески обыграть печальную статистику. По сюжету фильма, в ходе учений команда волонтёров-спасателей уходит на поиски потерявшегося мальчика. В глухом лесу добровольцы сталкиваются с неупокоенным духом давно погибшей ведьмы, получившей у местных прозвище Хромая Вдова.