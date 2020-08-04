Остатки стен времен Бориса Годунова рассказали о прошлом Новодевичьего монастыря

Об открытии ученых Института археологии РАН сообщает его пресс-служба.

В ходе раскопок были найдены остатки фундаментов башни и стены Новодевичьего монастыря, которые были построены в правление Бориса Годунова, говорится в сообщении.

Находка позволила понять изменения монастыря с момента его основания и до перестройки обители царевной Софьей. Как выяснилось, первоначально монастырь занимал гораздо меньшую территорию, поэтому во времена Бориса Годунова его окружили небольшим рвом и каменной стеной.

«Та сказочная архитектура, которой мы привыкли любоваться, это создание зодчих и художников 1680–1690-х годов, когда обитель перестроила сестра Петра Великого царевна Софья», – говорит руководитель экспедиции, членкор Академии Леонид Беляев.

По словам ученого, каменные стены находятся примерно в 15–20 метрах от линии современных стен. Следовательно, в древности обитель была меньше примерно на две пятых, занимая площадь около трех гектаров (сейчас площадь монастыря – пять гектаров).