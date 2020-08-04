Максим Леонидов & HippoBand дадут автоконцерт в Петербурге

Выступление состоится на площадке арт-техно-парка Selar Park, 8 августа, сообщили организаторы.

Как говорится в сообщении, зрителей ждут всенародно любимые хиты и полноценный живой звук. В частности, прозвучат композиции «Просто не дай ему уйти», «Позывные весны», новое рождение «Песенки студента», «Письмо» и другие песни.

Автоконцерты становятся частью новой реальности в условиях пандемии коронавируса, даря возможность встречи с любимыми артистами и живой музыкой, отмечается в сообщении.

«Приезжайте, паркуйтесь и танцуйте рядом со своим автомобилем. Всё как обычно, только теперь и ваша машина смотрит шоу вместе с вами и вашими друзьями», – сообщают организаторы.

Покупатели билета на концерт автоматически приобретают машино-место на площадке. Благодаря этому на концерт можно взять компанию друзей, разделив цену билета на всех.