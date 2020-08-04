Сочинения будут исполнены 7 и 8 августа, сообщает пресс-служба театра.

Мариинский театр продолжает наполнять афишу фестиваля «Звезды белых ночей» новыми оперными названиями, подготовка которых шла во время самоизоляции, и расширять свою «коллекцию» репертуарных редкостей. 7 августа после многолетнего перерыва в Мариинском театре целиком прозвучит самая монументальная и амбициозная оперная работа Чайковского «Орлеанская дева».

В Мариинском идет большинство опер и все балеты композитора, часто звучит его симфоническая и камерная музыка, но сочинение о трагедии Иоанны д’Арк появлялось в репертуаре всего дважды – в 1881 году, когда здесь состоялась его мировая премьера, и затем в 1945 году. От того возвращение «Орлеанской девы» на Мариинскую сцену в год 180-летия Чайковского стало большим событием для театра.

Опера стала новым названием сразу для нескольких поколений артистов и для Валерия Гергиева, который впервые обратился к этой партитуре. 7 августа в сложнейшей партии Иоанны выступит Екатерина Семенчук. Также в главных партиях: Ирина Чурилова (Агнесса Сорель), Сергей Скороходов (Карл VII), Евгений Никитин (Тибо), Владислав Сулимский (Дюнуа), Юрий Воробьёв (Архиепископ), Роман Бурденко (Лионель), Глеб Перязев (Лоре).

8 августа солисты оперной труппы, хор и оркестр Мариинского театра исполнят под управлением маэстро Гергиева фрагменты из «Нюрнбергских мейстерзингеров» Вагнера – последней из десяти зрелых опер композитора, с которой мариинская вагнериана обретет полноту. Возвращение оперы, целиком представленной на этой сцене более 100 лет назад, а затем звучавшей лишь отдельными небольшими номерами – также результат работы артистов во время месяцев самоизоляции. Вокальные партии готовили не только опытные вагнеровские певцы из состава труппы, но и молодые солисты.

«Мы старались oчень активнo, oсoбеннo пoсле шoка первых 3-4 недель, гoтoвиться к самым серьезным будущим задачам, пoнимая, чтo эпидемия кoгда-нибудь oбязательнo oтступит. Пoэтoму мнoгие певцы пoдгoтoвили пo 4, пo 5 нoвых для себя рoлей – значительных и пo-настoящему масштабных рабoт. Этo и немецкий, и французский, и итальянский репертуар, и кoнечнo, oперы русских кoмпoзитoрoв. При всех oгрoмных пoтерях мы пoдспуднo смoгли oбoгатить будущий репертуар театра», – рассказал Валерий Гергиев.