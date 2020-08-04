В чемпионате творческих компетенций ArtMasters хотят участвовать более 5 тыс. человек

Заявки на участие поданы из разных субъектов РФ, сообщили в пресс-службе чемпионата.

Сбор заявок будет продолжаться на сайте до 11 августа. На соревнование по 16 творческим компетенциям поданы заявки из всех регионов России, от Калининграда и до Владивостока, сказали в пресс-службе.

В ходе второго этапа с 17 по 28 августа претендентам предстоит пройти онлайн-тестирование с теоретическими и практическими заданиями. По результатам тестирования комиссия выберет лучших участников по каждой из компетенций.

В ходе заключительного этапа, который состоится с 12 по 15 октября, финалистам предстоит показать свои навыки в творческой и технической частях.

К чемпионату могут присоединиться профессионалы и любители без специального профильного образования возрастом от 18 до 35 лет. Они смогут выбрать среди 16 компетенций, в в числе которых такие, как геймдизайнер, художник по гриму, звукорежиссер, оператор механики сцены, художник по костюму, композитор-аранжировщик, сценограф и другие творческие специальности.

Занявшие первые три места получат сертификаты на сумму от 150 тыс. до 500 тыс. рублей, которые можно будет потратить на образовательные цели либо на приобретение профессионального оборудования, инструментов и материалов по направлению деятельности. Кроме того, лауреаты смогут пройти стажировку в крупной компании, телеканале или киностудии, а также в известных учреждениях культуры.