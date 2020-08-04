В Нижегородской области запретили обшивать учреждения культуры сайдингом

04.08.2020
Как сообщили изданию в пресс-службе регионального правительства, соответствующий приказ был подписан на прошлой неделе.
Как следует из документа, ремонт в подведомственных региональному министерству культуры государственных учреждениях должен проводиться без использования материалов, которые нарушают уникальную архитектуру и самобытность территории. В число таких материалов входит сайдинг.
Решение было принято из соображений пожарной безопасности. Кроме того, целью приказа является сохранение исторического облика территорий, говорится в сообщении.