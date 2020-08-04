На Камчатке впервые пройдет джазовый фестиваль на берегу Тихого океана

Смотр состоится 5 сентября, сообщили в региональном министерстве культуры.

В фестивале примут участие 13 приглашенных артистов и более 30 музыкантов края. Ожидаются музыканты из Петербурга и Ростова-на-Дону, с которыми выступят камчатские профессиональные коллективы и исполнители.

У жителей есть огромный интерес приобщаться и к джазовому искусству, и к новым культурным событиям, отмечается в сообщении. В ходе смотра на берегу Тихого океана в течение нескольких часов будет звучать джаз в самых разных жанрах и направлениях.

Кроме концертной программы, к услугам гостей будут площадки с интеллектуальными и легкими спортивными играми, а также локации для наслаждения музыкой и природой, рассказали в ведомстве.