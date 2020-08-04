«Зарядье» представит выставку Константина Худякова

Экспозиция откроется в Подземном музее московского парка, сообщает пресс-служба учреждения.

Выставка откроется 6 августа в рамках цикла #три_. Посетители увидят такие работы художника, как «Золотая стрекоза», «Ангел прилетел» и «Тайная вечеря».

Константин Худяков работает в цифровой художественной технике. Поэтому в экспозицию проекта вошли не картины, а стерео-лайт-панели, отмечают организаторы.

Кроме того, на выставке представлена авторская компьютерная анимация художника из цикла «Не ждали». Мультимедийная часть выставки поведает о биографии художника, а также об истории основанного в 1988 году центра современного искусства «Марс» и о других проектах.

В Подземном музее также будет представлен проект Худякова «Световая природа женщины» 2018 года, номинированный на первую Московскую арт-премию. Объекты номинантов будут демонстрироваться в разных павильонах парка на протяжении августа-сентября, уточнили в пресс-службе. Выставка продлится до 30 августа, вход бесплатный.