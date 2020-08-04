В музейном квартале Тулы создадут макет Московского Кремля

04.08.2020
По словам Левыкина, Государственный исторический музей (ГИМ) откроет макет Московского Кремля и самого исторического музея на территории своего филиала в Туле в сентябре 2020 года.
«Наша идея – создать островочек Красной площади с макетами Московского Кремля, Исторического музея, повторить их основные элементы. Сейчас эта работа идет, двор мы расширили, здесь можно будет проводить мероприятия, занятия, лекции», – сказал Левыкин.
Сейчас на участке идет укладка мостовой, имитирующей покрытие на Красной площади. Работы планируется завершить в сентябре 2020 года в рамках празднования 500-летия Тульского кремля.
Внутри основного здания филиала подготовлен экспозиционный зал площадью около 50 кв. метров. Первая выставка в филиале будет обеспечена экспонатами из фондов Исторического музея. «По составу это вещи, которые представляют коллекции, в том числе археологические», – отметил директор музея.