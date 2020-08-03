На дне у берегов Израиля найден корабль VII века с христианскими крестами и именем Аллаха

Судно обнаружено в 35 километрах к югу от Хайфы, пишет Jerusalem post.

Израильские археологи провели исследование судна, обнаружив находки, которые дают важные знания о периоде истории между Византийской и Исламской эпохой в регионе.

Корабль длиной в 25 метров находится на небольшой глубине. В его останках было найдено много артефактов, в том числе 103 керамические амфоры, заполненные различной сельхозпродукцией – оливками, кедровыми орехами и инжиром. Два из шести типов амфор никогда ранее не встречались археологам.

Перед затоплением корабль успел побывать в портах Кипра и Египта, выяснили археологи. По их словам, богатство груза противоречит мнению о том, что в переходный период между византийским и исламским правлением в Восточном Cредиземноморье была ограничена торговля.

На корабле нашли надписи на греческом и на арабском, также найдены христианские кресты и имя Аллаха на арабском языке. Это затрудняет ответ на вопрос о том, кому принадлежало торговое судно, говорится в сообщении.