В Санкт-Петербурге открылась выставка «Художники и коллекционеры – Русскому музею»

На экспозиции представлены 1500 даров музею за 125 лет его истории, сообщает «Россия – Культура».

Юбилейная выставка «Художники и коллекционеры – Русскому музею. Дары. Избранное» открывается «Сотворением мира» Айвазовского. В числе основных дарителей Русского музея – император Николай II, который выкупил и передал музею целую коллекцию работ Василия Верещагина.

Также в коллекцию император передал несколько картин Валентина Серова, при том, что Мария Федоровна недолюбливала живописца. Выставка должна была открыться еще в апреле, однако из-за пандемии открытие задержалось на три с половиной месяца.

Почти у всех представленных экспонатов выставки интереснейшая судьба. Так, портрет Петра Басина работы Ореста Кипренского входил в пропавшую в 1941-м передвижную выставку Русского музея, отправленную в Крым и на Кавказ. Недавно он был продан на одном из лондонских аукционов, но покупатель, глава крупного парфюмерного концерна, узнал об истории портрета и безвозмездно вернул его в Санкт-Петербург.

Выставка «Дары» распределена между всеми пространствами Русского музея, к которым относится еще и Михайловский дворец, и корпус Бенуа, и Мраморный и Строгановский дворцы, и Инженерный замок. Именно этой выставкой замок и дворцы открываются впервые после пандемии, говорится в сообщении.