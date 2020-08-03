Клуб завода «Каучук» в Москве станет музеем Сеченовского университета

Об этом рассказал глава Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Алексей Меньшов.

Здание клуба завода «Каучук» было построено по проекту архитектора Константина Мельникова. Власти Москвы решили передать его в безвозмездное пользование Институту имени Сеченова, сообщил Меньшов.

После реставрации в клубе будет создан музей и конференц-залы, отметил глава агентства. Ведутся работы по проектированию и реставрации, а также приспособлению здания под кампус университета имени Сеченова, пояснил он.

«Здесь будут располагаться музей, конференц-залы и иные центры сближения студентов во время обучения», – отметил Меньшов.

Как рассказал директор Музея Мельниковых Павел Кузнецов, деятельность предыдущего пользователя нанесла зданию как объекту культурного наследия серьезный ущерб. Почти полностью была утрачена оригинальная отделка, кирпичная кладка зачищена «под лофт», оригинальное остекление полностью утрачено, уничтожено декоративное оформление и мебель клуба.