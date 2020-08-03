«Большие гастроли» восстанавливают работу программы в полном объеме

Об этом сообщила пресс-служба проекта.

С 22 по 30 августа 2020 года состоится полноценный гастрольный тур в Кемерово и Новокузнецк. В преддверии открытия своего 100-го сезона Театр имени Евгения Вахтангова в звездном составе первым отправится на «Большие гастроли» спустя долгие месяцы изоляции и прерванной творческой жизни из-за введенных мер по противодействию коронавирусной инфекции.

Ежедневно на двух сценических площадках Кузбасса одновременно, в Кемеровском театре драмы им. А.В. Луначарского и в Новокузнецком драматическом театре, пройдут 15 показов 9 лучших вахтанговских спектаклей с двумя представлениями в день параллельно на разных сценах. Поклонников ждут встречи с легендарными постановками и целой плеядой выдающихся артистов. Ведущие роли в спектаклях играют Сергей Маковецкий, Виктор Добронравов, Ирина Купченко, Людмила Максакова, Мария Аронова, Евгений Князев, Александр Олешко и другие фавориты сцены.

С 22 по 28 августа Кемеровский театр драмы им. А.В. Луначарского представит завоевавшие мировую славу спектакли Римаса Туминаса – «Евгений Онегин» и «Маскарад», также аншлаговый музыкальный спектакль, который с триумфом идет в репертуаре театра с 2004 года – «Мадемуазель Нитуш» режиссера Владимира Иванова (спектакль – лауреат премии "Звезда Театрала" в номинации "Хит продаж сезона", 2016).

С 22 по 30 августа Новокузнецкий драматический театр покажет шесть знаменитых постановок: «Наш класс», «Очарованный странник», «Дневник Анны Франк», «Сергеев и городок», «Любовь у трона», «Гроза».

«Большие гастроли» для нас знаковое событие, и мы очень рады, что вместе с гастролями жизнь постепенно возвращается в нормальное русло», – цитирует пресс-служба Кирилла Крока, директора Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.

«Мы отобрали лучшие наши спектакли, это одни из самых известных постановок, которые будут показаны в полном декорационном оформлении, с профессиональным светом и звуком, абсолютно так, как спектакли идут в Москве. Осенние «Большие гастроли», которые обычно выпадают на конец августа – начало сентября, для Театра Вахтангова всегда интересны, это всегда испытание театра на прочность – как мы после отпуска сможем выйти на сцену в хорошей форме и сыграть постановки в очень интенсивном графике. В предстоящую гастрольную неделю мы будем давать по два спектакля в день параллельно», – прокомментировал Кирилл Крок.

«Восстановление «Больших гастролей» российских театров важно для нормализации культурного климата в стране», — рассказала Елена Булукова, генеральный директор проекта.

По ее словам, после того как театральная жизнь в связи с эпидемией коронавируса была парализована, очевидно, что возвращение полноценных гастролей необходимо и театрам, и поклонникам, как воздух. «Зрители за долгие месяцы карантина истосковались по реальности мира искусства – по «живым» встречам с актерами и работами режиссеров. Мы также наблюдаем в многочисленных сообщениях проекту «Большие гастроли-онлайн» нарастающий народный запрос – желание зрителей наконец-то увидеть спектакли интернет-трансляций, что называется, воочию. Важно, что все меры безопасности будут соблюдены, и гастроли пройдут в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора и региональных департаментов. Театры полностью готовы к встрече гостей. С возобновлением функционирования «Больших гастролей» открываются двери сотен театров, а значит, будет открыт путь к душам и сердцам сотен тысяч людей», — подчеркивает Елена Булукова.