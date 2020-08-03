Путин поздравил Новосибирский краеведческий музей со 100-летним юбилеем

Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

В своем обращении президент России поздравил коллектив музея со 100-летием создания учреждения. По его словам, все эти годы музей развивается как крупный культурный и просветительский центр, неизменно привлекая посетителей своей обширной и содержательной экспозицией.

Экспонаты музея рассказывают об истории освоения Сибири, становлении ее промышленности, самобытных традициях и обычаях живущих там народов, отметил российский лидер.

По его словам, в музее представлены произведения живописи и декоративно-прикладного искусства, ценные археологические находки, кино- и фотодокументы. Глава государства отметил уважение, с которым коллектив музея относится к заветам поколений своих предшественников, ведет глубокую научную и исследовательскую работу, пополняет собрание новыми экспонатами, уделяет внимание реализации образовательных, информационных и выставочных проектов, вызывающих у жителей и гостей Новосибирска неподдельный интерес.