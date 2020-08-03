Российский академический молодежный театр откроется премьерой «Сына» Юрия Бутусова

В 2021 году РАМТ отмечает свое столетие, передает телеканал «Россия – Культура».

В настоящее время театр ведет активную подготовку к открытию нового сезона. Худрук театра Алексей Бородин работает сразу над тремя спектаклями, в том числе «Душа моя Павел» по Алексею Варламову и новой пьесой Тома Стоппарда «Леопольдштадт».

В декабре театр планирует выпустить спектакль «Горе от ума», репетиции которого возобновились в уже готовых декорациях. По словам Бородина, даже в период самоизоляции актеры продолжали репетировать, освоив ZOOM.

«Время даром не проходило», — подчеркнул Бородин. По его словам, театр также активно готовится к приему зрителей в новых санитарных реалиях, закуплены санитайзеры и бесконтактные термометры.