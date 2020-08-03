Беглов поручил комитету по культуре разработать репертуар на случай открытия театров

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Смольного.

В соответствии с поручением городской комитет по культуре должен разработать комплекс мер по обеспечению эпидемической безопасности зрителей театров в новом сезоне, который планируется начать в сентябре. Срок поручения – две недели, говорится в сообщении.

Беглов подчеркнул необходимость предусмотреть все возможные варианты развития событий при изменении эпидемической обстановки, начиная от выбора репертуара и заканчивая схемами реализации и стопроцентного возврата билетов. Предполагаемый срок планирования репертуара и продажи билетов составляет один месяц, отмечается в сообщении пресс-службы.

Свой новый сезон в сентябре в Петербурге планируют открыть БДТ им. Г. А. Товстоногова, Михайловский и Александринский театры, Государственная академическая капелла, Театр комедии им. Н. П. Акимова, Мюзик-холл, Театр музыкальной комедии, театр «За Черной речкой», авторский театр «Кукольный формат» и другие площадки.