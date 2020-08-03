Скульптуру «Рязанский косопуз» посвятили памяти русских мастеров-плотников

Церемония открытия скульптуры прошла в Рязани, сообщается на сайте администрации области.

Памятник посвятили мастерам-плотникам, строившим дома высокой сложности и украшали их уникальной резьбой, говорится в сообщении.

«Наши умельцы были известны далекo за пределами Рязани и Рязанскoй земли. Такие скульптуры связывают нас с истoрией Рязанскoгo края, oживляют гoрoдские прoстранства, делают нашу Рязань бoлее узнаваемoй, живoписнoй, жизнерадoстнoй», – заявил в ходе мероприятия губернатор области Николай Любимов.

Скульптура была установлена в Новослободском сквере, который является историческим центром города. Автором стал Николай Торхов, создавший образ рязанского плотника вместе с этнографами и историками.

«Рязанский косопуз» – один из самых узнаваемых брендов города, символ трудолюбия и уникального таланта рязанцев, знаменитых плотников, засунув топор за пояс работавших по всей стране. Плотников так называли потому, что тяжелый топор перевешивал, отчего кушак сползал вниз и лежал на животе косо.