Неёлова связала уход Гармаша из «Современника» с его личными амбициями

Народная артистка РСФСР прокомментировала решение актера в разговоре с «Новой газетой».

По ее словам, уход Сергея Гармаша из театра «больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями». Марина Неёлова считает, что традиции «Современника» здесь ни при чем.

«Нельзя все время оглядываться на прошлое, хотя бы потому, что традиция – это не застывшая форма, а разумная эволюция», – пояснила Неёлова. По ее словам, Виктор Рыжаков как главный режиссер пытается привнести в театр свою позицию, построив для учреждения многогранный и интересный репертуар на три года вперед.

В заключение актриса призвала коллег работать вместо «разглагольствований на тему защиты и «спасения театра».

Ранее Сергей Гармаш на закрытом собрании заявил о своем уходе из труппы «Современника». По его словам, причиной стала политика нового руководства, допустившего «кощунственные и провокационные высказывания» в новом проекте театра.