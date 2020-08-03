Древнеримского «дедушку» русского самовара возрастом 1,9 тыс. лет нашли во Франции

О находке сообщил Национальный институт превентивных археологических исследований Франции (Inrap).

Артефакт обнаружили французские археологи в ходе раскопок в окрестностях древнего собора в коммуне Ди. Одной из уникальных находок стала «машина для варки» времен Древнего Рима.

Как известно из трудов Цицерона, подобные «машины» были так дороги, что за их стоимость можно было приобрести обширные земли. Артефакт, который называют authepsa или autepsa, считается предшественником самовара, мало чем отличающегося от известного нам русского самовара по своей конструкции.

Древнеримский самовар состоит из двух частей, резервуара и водослива, общей высотой 47 сантиметров. В его центре находилась нагревательная камера, в которую засыпался древесный уголь. Артефакт снабжен носиком и ручкой, припаянной при помощи сплава из олова и свинца. Поверхность предмета украшена узорами и фигуркой сторожевого пса.

Артефакт был найден на месте руин здания, уничтоженного пожаром в конце второго столетия нашей эры. Как показало радиоуглеродное датирование, самовар был создан между 130 и 260 годами н.э.