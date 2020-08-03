Шнуров, Крид и Билан возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых артистов России

По данным Forbes, их доходы находятся в диапазоне $6,8 млн – $8,8 млн.

Эксперты назвали Шнурова «олигархом среди российских артистов». По данным эксперт, исполнитель зарабатывает со своей группой в среднем $150 000 за частный концерт или корпоратив, которых у него достаточно много.

Следом в списке 26-летний Егор Крид с доходом $6,9 млн, с 2014 года сотрудничающий с лейблом Black Star Inc. После ухода из лейбла Крид выпустил альбом «58», клип на одну из песен которого, Love is, набрал на YouTube около 22 млн просмотров.

По данным Forbes, доход Димы Билана достигает $6,8 млн. В сезоне 2019-2020 года певец отыграл тур «Планета Билан» в 22 городах России и странах Прибалтики. В его последний альбом «Перезагрузка» (2020) вошла песня «Про белые розы», клип на которую в июле 2019 года собрал более 8,6 млн просмотров.