По делу Михаила Ефремова дают показания около десяти человек

Об этом заявил адвокат актера Эльман Пашаев в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Адвокат считает, что судебное разбирательство по уголовному делу о ДТП с участием актера завершится не раньше сентября или октября.

Ранее адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в аварии Сергея Захарова, заявил, что суд над актером может завершиться уже в августе.

Вечером 8 июня Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу перекрестка на Смоленской площади в Москве, где совершил лобовое столкновение с фургоном. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, умер в больнице на следующее утро.

В крови Ефремова после ДТП была обнаружена большая доза алкоголя и следы наркотических веществ, среди которых был и кокаин. Актеру было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.