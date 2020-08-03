Иероглифы возрастом 5 тыс. лет рассказали об использовании Египтом Ливийской пустыни

Открытие сделали ученые Археологического музея в польской Познани, сообщает Archaeology.wiki.

Специалисты смогли расшифровать наскальные символы в Египте возрастом до 5 тысяч лет. Полученные данные позволили сделать вывод, что древнеегипетская цивилизация возникла благодаря использованию ресурсов Ливийской пустыни.

Изучение символов, высеченные на скалах в пустыне и в оазисе Дахла, позволило предположить, что природное сырье Ливийской пустыни и Аравийской пустыни на востоке активно добывалось во времена египетской цивилизации. Эти пустыни пересекали караваны, доставлявшие сырье для строительства страны фараонов, в том числе сырье для гигантских памятников и гробниц.

Один из видов экспортируемого сырья упоминается под названием 'mephat – ученые считают, что это был сланец, богатый оксидами железа. Вероятно, его использовали для получения порошка и изготовления красной краски, которую можно было применять для украшения гробниц.

Ученые обследовали холм к юго-западу от оазиса Дахла, испещренный различными надписями. Из них выяснилось, что караваны посылали правители, такие, как Хеопс – фараон, построивший Великую пирамиду в Гизе.