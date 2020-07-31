Режиссер «Стены» и «Эвиты» Алан Паркер умер в 76 лет

31.07.2020
За свои работы Паркер был удостоен четырех премий BAFTA, также стал лауреатом Гран-при Каннского фестиваля, дважды номинировался на «Оскар».
Алан Паркер был главой Британской режиссерской гильдии, основателем британского Комитета по делам кино, в 2002 году получил рыцарский титул за заслуги перед британской киноиндустрией.
В числе наиболее известных работ Паркера – «Полуночный экспресс», «Эвита», «Стена», «Группа "Коммитментс"». Свой последний фильм «Жизнь Дэвида Гейла» режиссер снял в 2003 году.