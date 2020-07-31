Киностудия имени Горького сосредоточится на добром кино

Об этом сообщила во время презентации ребрендинга студии ее гендиректор Юлиана Слащева.

Студия откажется от фильмов-блокбастеров, подчеркнула гендиректор.

«Детское, юношеское и молодежное – это как раз тот жанр, тот спектр игрового кино, который, правда, самый сложный, потому что студия много лет ничего не производила», – отметила Слащева. По ее словам, решение студии означает выход на очень конкурентный и уже сложившийся рынок.

Гендиректор студии видит преимущество в том, что организация не собирается конкурировать в зоне блокбастеров, а выберет для себя нишу «доброго, подросткового, молодежного и детско-семейного кино».

Слащева отметила, что в России сейчас студии не выпускают должного контента для подростков и молодежи. «В 10 лет дети начинают вместе с рoдителями смoтреть взрoслый кoнтент, а в 11 начинают егo выбирать сами, и этo частo бывает брутальный, жестoкий и сoвсем не тoт кoнтент, кoтoрый вы хoтите, чтoбы смoтрели ваши дети. Нo смoтрят oни этo пoтoму, чтo нет другoгo», – подчеркнула она.