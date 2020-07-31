Об этом telegram -каналу «Подъем» сообщил представитель актера Олег Будрин.

По его словам, Сергей Гармаш не собирается переходить в другой театр после ухода из «Современника».

«Мнoгие актеры живут без театра и неплoхo себя чувствуют. У негo, гoвoря сoветским языкoм, всесoюзнoе имя. Театр, кoнечнo, ему нужен, нo oн в oснoвнoм снимается в кинo. Пoнятнo, чтo найти втoрую Галину Бoрисoвну невoзмoжнo», – подчеркнул Будрин, имея в виду ушедшую из жизни бывшего худрука «Современника» Галину Волчек.

Ранее Гармаш заявил о своем уходе из «Современника», обратившись к руководству театра в общем чате сотрудников учреждения. Свое решение он объяснил тем, что нынешний худрук театра Виктор Рыжаков совершил кощунство, провокационно отредактировав текст проекта «Диалоги Современника. Война и мир».