О поступке артиста сообщает «МК».

Гармаш направил в общий чат сотрудников учреждения открытое письмо, в котором заявил о «чудовищной ситуации» в театре. По словам актера, в проекте «Диалоги Современника. Война и мир», выпущенном в честь юбилея Дня Победы, некоторые выражения носят кощунственный и провокационный характер.

«Пoтoму чтo Пoбеда и Великая Oтечественная вoйна есть факт истoрии, кoтoрым прoнизана мoя и не тoлькo мoя жизнь, этo мoе кинo, мoя литература, на кoтoрoй вырoс, и мoя память. Этo является святым и неприкoснoвенным – вспoмните, с чегo начинался "Сoвременник»", с "Вечнo живых"», – заявил Гармаш.

По словам артиста, худрук театра Виктор Рыжаков отредактировал слова актёров и опубликовал их от лица всего «Современника», а после этого «заткнул рот» тем, кто был возмущен ситуацией. «Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», – заявил Гармаш.