Санкции не помешали российским миллиардерам потратить $18 млн на искусство в США

Аркадий и Борис Ротенберги участвовали в торгах Sotheby’s, пишет The Wall Street Journal.

Как стало известно из расследования Сената США, российские миллиардеры, несмотря на упоминание в санкционных списках, продолжали беспрепятственно приобретать предметы искусства в США

В частности, миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги потратили на предметы искусства $18 млн, говорится в исследовании. Десять работ, среди которых картины Марка Шагала и Жоржа Брака, были приобретены ими на торгах Sotheby’s в Нью-Йорке, а картина Рене Магритта «Сундук» (1961) была куплена у американского дилера.

С точки зрения американского законодательства такие сделки являются незаконными, а контрагентам Ротенбергов грозят огромные штрафы или даже лишение свободы. Однако, по законодательству США, арт-дилеры лишены обязанности выяснять личность покупателя. Кроме того, сделки часто ведутся через посредников, как и в данном случае.

По данным расследования, Ротенберги пользовались услугами компании-посредника Baltzer, связанной с компаниями, которые имеют отношение к самим Ротенбергам. В отчете утверждается, что арт-рынок США стал «крупнейшей нерегулируемой индустрией в Соединенных Штатах», которая позволяет использовать индустрию искусства, недвижимость и другие вложения для отмывания средств и обхода санкций.