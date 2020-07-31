Ольга Любимова посетила мемориал на Сапун-горе в Севастополе

Министр культуры также посетила Мемориал «Матрос и солдат», сообщает пресс-служба ведомства.

Любимова проверила ход работ по реконструкции мемориального комплекса памятников обороны города 1854-1855 гг. «Исторический бульвар», которые ведутся в городе с 2018 года.

«Очень важно не только благоустроить территорию в части сохранения объекта культурного наследия, реконструировать инженерные сети, но и провести реконструкцию ключевых объектов мемориального комплекса», - подчеркнула министр. Она также добавила, что в настоящее время совместно с региональными властями ведется работа во исполнение поручения Президента России по освобождению территории от сторонних коммерческих организаций, не имеющих отношения к музейной деятельности.

«Огромное количество севастопольцев очень любят это место, поэтому важно организовать современное, комфортное, удобное общественное пространство, при этом сохранить всё, что касается привычных, традиционных для жителей города вещей. Это непростая работа, но мы, при поддержке Минкультуры России, приложим все усилия, чтобы пространство обрело новую жизнь», – отметил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

В ходе посещения Севастопольского военно-исторического музея-заповедника министр осмотрела «Диораму Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.». К празднованию 75-й годовщины Победы здесь был завершен первый этап реставрационных работ, в порядок приведены 12 памятников, в том числе обелиск воинам-освободителям, мемориальная стена Героям Советского Союза, мемориальные плиты с названиями освобождавших город частей.

На объекте отреставрирована часовня, проложены садовые аллеи и инженерные коммуникации, появилась новая Аллея Славы русского оружия. Укреплена и расширена экспозиция поля боя перед зданием диорамы: реконструированы окопы, блиндажи и доты, очищены немецкие орудия, оставшиеся в Севастополе со времен войны. Идет второй этап работ, который включает в себя реставрацию и приспособление для современного использования здания Диорамы, благоустройство территории.