В московском Музее военной формы представили раритетные военные велосипеды

31.07.2020
Экспозиция «САМОКАТЧИКИ, ВПЕРЕД! Из истории военно-велосипедного дела» предоставляет зрителям возможность увидеть подлинные военные велосипеды из собрания частного Веломузея Андрея Мятиева. В их числе знаменитый высококолесный велосипед-«паук» 1880-х годов, редчайший армейский «Дукс Боевой» времен Первой Мировой войны и десантный английский BSA, участвовавший в высадке союзников в Нормандии в 1944-м.
Перед посетителями развернута история развития велосипедной техники, снаряжения и вооружения велосипедных (самокатных) команд и подразделений XIX–XX столетия в вооружённых силах стран Западной Европы, Российской империи и Советского Союза.
Самые обширные разделы выставки посвящены периодам Первой мировой и Великой Отечественной войны, когда армейские велосипедисты стали самостоятельной составляющей механизированных родов войск. Дополняют экспозицию характерная униформа военных велосипедистов, армейское снаряжение и оборудование, фотографии, документы, велосипедные аксессуары конца XIX века.
Выставочный проект, впервые представляемый в России, приурочен к 75-летию Победы и продолжит свою работу до 4 ноября 2020 года.