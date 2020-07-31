Театральная олимпиада-2019 получила международную премию IPRA Golden World Awards

Смотр был одним из ключевых событий Года театра в России, сообщает пресс-служба олимпиады.

Проходившая с марта по декабрь 2019 года Театральная олимпиада – 2019 получила престижную награду IPRA – Международной ассоциации по связям с общественностью. Организация была учреждена в 1990 году, она оценивает лучшие коммуникационные проекты со всего мира по критериям креатива, качества стратегии и полученных результатов.

Олимпиада названа лучшим проектом года в номинации «Искусство и развлекательные мероприятия». В рамках олимпиады в 26 городах РФ прошли более 480 мероприятий с участием 82 театральных коллективов из 22 стран, а также десятков тысяч зрителей. Канал «Россия – Культура» был информационным партнером Олимпиады, рассказывая своим зрителям о ее главных событиях.

Присуждение престижной награды в области коммуникаций говорит о международном признании вклада России в историю театра, а также определяющей роли, которую наша страна играет в развитии мировой культурной традиции, отмечается в сообщении.