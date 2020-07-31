В Доме-музее Марины Цветаевой открылась выставка «За дверью нет ничего интересного»

Предметы экспозиции рассказывают о времени, в котором жила и творила поэтесса, пишет «Вечерняя Москва».

По словам куратора выставки Евгении Петлинской, представленные экспонаты хранились в фондах и никогда раньше не показывались в экспозициях музея.

«Мы решили показать, какие страсти кипят там, куда обычно никого не пускают. Это не просто рассказ о работе хранителя, а история про его эмоции, переживания за каждый предмет, попадающий к нему в руки. Есть сюжеты, по которым можно писать книги и снимать фильмы»,– рассказала Петлинская.

На выставке представлены предметы из историй, рассказанных хранителями в жанрах мелодрамы, детектива, процедурала, фэнтези, драмы и триллера. Всю экспозицию условно можно разделить на две части: «светлую» и «темную».

«Светлая сторона хранения – там, где проливается свет на какие-то музейные тайны», — поясняет куратор.

Лампа в форме совы попала в музей как предмет быта зажиточного московского дома начала XX века, но за время своего существования светильник несколько раз модифицировался, поэтому хранителям пришлось провести целое расследование, чтобы описать части, из которых он состоит. Как выяснилось, сама сова отлита из бронзы одной американской компанией в конце XIX века, керосиновая горелка была изготовлена в Берлине в конце 1910-х годов, и уже в советское время для совы сделали электрическую установку.

Но есть и предметы, которые не поддаются описанию, – например, рукописный дневник начала XIX века, ставший загадкой для всех сотрудников музея. Дневник написал на французском языке некий Платон Петрович Бекетов, это все, что известно. При этом почерк дневника настолько неразборчив, что понять его содержание еще никому не удалось.