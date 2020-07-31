Число посетителей подмосковного фестиваля «Jazzовые сезоны» ограничат

Такое решение принято из-за пандемии коронавируса, передает агентство «Москва».

Об ограничении количества гостей VI Международного фестиваля «Jazzовые сезоны» рассказал основатель и художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.

По его словам, также перенесли место выступления участников – теперь оно будет расположено не перед усадьбой, а в поле, где можно соблюдать социальную дистанцию. «В прошлом году мероприятие посетили 10 тысяч поклонников музыки, но в этом году количество билетов будет ограничено», – отметил музыкант.

Ежедневно смотр смогут посетить до тысячи зрителей. По словам главы министерства культуры Подмосковья Елены Харламовой, надевать маски будет необязательно.

При этом будет увеличено количество входов и точек с продажей еды, чтобы избежать возникновения очередей, отметила министр. Также посетителям будут раздавать средства дезинфекции.