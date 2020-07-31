Подростки покажут глобальную инсталляцию из 85 объектов в Музее Москвы

Выставка-фестиваль «≈ всегда кроме когда нет» откроется 9 августа, сообщила пресс-служба музея.

Участники межинституциональной проектной школы для подростков «Каскад. Проект как метод» покажут 85 реализованных проектов. Тотальные инсталляции, видеоарт, перфомансы, графика, живопись, скульптура, мультфильмы и аудиозаписи займут «Красный зал» Музея Москвы.

Среди экспонатов будут рассказ о репрессированном дедушке, инсталляция о страхах москвичей, проект «Скамья», рассказывающий о ксенофобии, разговор с бюстом Ленина на тему того, как быть с историческим прошлым, исследование экстремальных увлечений подростков, комната хрущевки и объект «Божьи дети», повествующий о красоте всех людей.

Это второй фестиваль проектной школы для подростков, целью которой является вовлечение их в культурную жизнь города. Он дает возможность ученикам и учителям выйти за пределы школы и реализовать проект на платформе настоящего музея под руководством тьюторов и приглашенных кураторов. По мнению создателей проекта Александры Хейфец и Лиды Лобановой, проектное обучение способствует личностному росту и помогает подросткам не потеряться в современном мире со всеми его сложностями: ориентироваться в информационной реальности, развить критическое и творческое мышление.

Выставка прошлого года состоялась в галерее современного искусства «Триумф», где были показаны работы более 100 подростков — выпускников школы. Выставку за 12 дней посетило более восьми тысяч человек. После выставки 2019 года «Не делает ничего: ей не разрешила мама танцевать» работа двух участниц «Каскада» под названием «Бессмертие пропавшего» была отобрана для участия в 5-ой Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Также образовательный проект вошел в шорт-лист премий «Инновация 2020» и Moscow Urban Forum community awards 2019.

В 2020 году отчетная выставка с участием 180 молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет состоится в Музее Москвы. На протяжении учебного года ребята работали на трех выставочных площадках Москвы (Музей Москвы, Галерея современного искусства Триумф, Галерея Ground Solyanka) над созданием собственных проектов, концептуально независимых друг от друга, вместе с известными художниками и кураторами. Они исследовали окружающую действительность и самих себя, научились проходить путь от идеи до реализации и размышляли о городской среде. Гостям фестиваля будет предложено посмотреть за процессом осмысления и исследования городской среды глазами тех, кто определит будущее завтра. По словам создателей, этот проект – единственная возможность посмотреть на сегодняшний день и современную повестку глазами подростка.

«Подростки — самая перспективная и одновременно самая сложная аудитория. Они требовательны по отношению к окружающему миру и абсолютно не терпят фальши. Важно, чтобы музей стал для них комфортным пространством, открытым для их творческой самореализации», – цитирует пресс-служба директора Музея Москвы Анну Трапкову.

Именно поэтому Музей Москвы объединился с кураторами из подростковой проектной школы «Каскад» для создания уникального образовательного трека. Это сотрудничество направлено на то, чтобы открыть Музей для подростков и одновременно — чтобы Музей открылся навстречу их размышлениям о себе, о городе, в том числе и о музее. Итогом этого партнерства стала выставка Каскада 2020, двустороннего эксперимента ребят и музея.