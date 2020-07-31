Фестиваль искусств им. Чайковского в Клину откроют Гармаш и Башмет

31.07.2020
Премьера спектакля «Ч+Ч» посвящена 180-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского и 160-летию со дня рождения писателя Антона Чехова. В представлении будут участвовать артисты театральной труппы «Чеховская студия» музея-заповедника «Мелихово» и оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета.
В спектакле также будет задействован актер московского театра «Современник» Сергей Гармаш.
После этого Башмет вместе с камерным ансамблем «Солисты Москвы» исполнит специальный концерт, посвященный врачам и волонтерам, которые боролись с пандемией коронавируса. Такая де акция с участием Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» состоится в заключительный день фестиваля, 9 августа.